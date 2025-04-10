На Київщині затримали браконьєра з уловом на 700 тисяч гривень
Чоловік у селі Саливонки Білоцерківського району незаконно виловив понад 440 рибини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Браконьєр ловив рибу за допомогою сіток. Загальна сума завданих збитків державі становить понад 706 тисяч гривень.
Правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, виловлену рибу та знаряддя лову.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині затримали браконьєрів, які наловили риби та раків на понад 2 мільйони гривень.
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