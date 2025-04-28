Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, который занимался незаконным отловом рыбы. У него изъяли и рыбу, и его лодку

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили браконьера. 40-летний житель поселка Сахновщина вылавливал рыбу из лодки с помощью сеток. В общей сложности он выловил 32 килограмма рыбы, а именно карася серебристого.

Правоохранители изъяли и лодку, и незаконный отлов. Также внесен этот факт в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

"Полиция напоминает, что незаконный отлов рыбы наносит значительный ущерб окружающей среде и предусматривает уголовную ответственность. Также правоохранители отмечают, что рыбачить на территории Украины разрешено только при соблюдении всех правил и норм рыбалки", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области также задержали мужчину, который ловил рыбу с сетками. У него изъяли отлов на более чем 200 тысяч гривен.