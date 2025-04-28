На Харківщині підірвалося авто: поранені троє людей
На Харківщині у неділю, 27 квітня, автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення отримали троє осіб
Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності, передає RegioNews.
Зазначається, що подія сталася увечері в селі Мала Комишуваха Ізюмського району.
"Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої", – йдеться у дописі.
Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості.
У Центрі координації протимінної діяльності наголошують про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.
Нагадаємо, 22 квітня в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.
Раніше на Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець.
За даними Міноборони, за три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей.