На Харківщині підірвалося авто: поранені троє людей

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На Харківщині у неділю, 27 квітня, автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення отримали троє осіб

Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася увечері в селі Мала Комишуваха Ізюмського району.

"Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої", – йдеться у дописі.

Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості.

У Центрі координації протимінної діяльності наголошують про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.

Нагадаємо, 22 квітня в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.

Раніше на Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець.

За даними Міноборони, за три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей.