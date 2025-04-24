На Харківщині розмінували ще близько 320 гектарів територій
Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 320 гектарів територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 1 296 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
За інформацією влади, з 17 по 23 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:
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понад 60 га сільгоспугідь;
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близько 9 кілометрів ліній електропередач;
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понад 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг;
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більше 2 кілометрів газопроводів;
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4 об’єкти;
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розмінували 16 домоволодінь.
Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 3 305 абонентів.
"Впродовж 23 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 24 гектари територій, більш як 15 га сільськогосподарських угідь, більше 1,5 кілометра ліній електропередач, майже 1 кілометр ділянок автомобільних доріг, 1 об’єкт, а також розмінували 2 домоволодіння. Виявили та знешкодили 227 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.
В Харківській ОВА нагадали, що про виявлені підозрілі предмети необхідно повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.
Нагадаємо, на Рівненщині двоє підлітків постраждали через вибух небезпечних предметів.