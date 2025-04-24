ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 320 гектарів територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 1 296 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією влади, з 17 по 23 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

понад 60 га сільгоспугідь;

близько 9 кілометрів ліній електропередач;

понад 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг;

більше 2 кілометрів газопроводів;

4 об’єкти;

розмінували 16 домоволодінь.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 3 305 абонентів.

"Впродовж 23 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 24 гектари територій, більш як 15 га сільськогосподарських угідь, більше 1,5 кілометра ліній електропередач, майже 1 кілометр ділянок автомобільних доріг, 1 об’єкт, а також розмінували 2 домоволодіння. Виявили та знешкодили 227 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

В Харківській ОВА нагадали, що про виявлені підозрілі предмети необхідно повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, на Рівненщині двоє підлітків постраждали через вибух небезпечних предметів.