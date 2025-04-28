На Харьковщине взорвалось авто: ранены три человека

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В Харьковской области в воскресенье, 27 апреля, автомобиль взорвался на взрывоопасном устройстве, ранения получили три человека

Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло вечером в селе Малая Камышеваха Изюмского района.

"Сегодня вечером в селе Малая Комышеваха Изюмского района произошел подрыв автомобиля на неизвестном взрывоопасном устройстве", – говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

В Центре координации противоминной деятельности отмечают высокий уровень минной опасности на Харьковщине.

Напомним, 22 апреля в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль. В результате взрыва водитель погиб на месте.

Ранее в Сумской области на мини взорвался 13-летний парень.

По данным Минобороны, за три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев , среди них – 18 детей.