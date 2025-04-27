Російський дрон атакував цивільне авто в Купʼянську: постраждав лікар
У неділю вранці, 27 квітня, російські війська атакували безпілотником автомобіль у Купʼянську. Внаслідок ворожого удару поранення дістав 35-річний водій машини
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, ворожий FPV-дрон поцілив біля цивільного авто близько 8:50.
"Водій — місцевий лікар-хірург — отримав легкі тілесні ушкодження. Транспортний засіб зазнав пошкоджень", — йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, вчора окупанти скинули ФАБи на Купʼянськ тп передмістя. Внаслідок авіаударів одна людина загинула та ще четверо поранені.
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