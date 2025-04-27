Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Купянске: пострадал врач
В воскресенье утром, 27 апреля, российские войска атаковали беспилотником автомобиль в Купянске. В результате вражеского удара ранения получил водитель машины
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, вражеский FPV-дрон попал возле гражданского автомобиля около 8:50.
"Водитель — местный врач-хирург — получил легкие телесные повреждения. Транспортное средство получил повреждения", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, вчера оккупанты сбросили ФАБы на Купянск и пригород. В результате авиаударов один человек погиб и еще четверо ранены.
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