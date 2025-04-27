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27 квітня 2025, 10:55

Російські БпЛА атакували Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина

27 квітня 2025, 10:55
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фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
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У неділю вночі, 27 квітня, російські війська били по Павлограду на Дніпропетровщині ударними дронами. Внаслідок атаки є жертва та поранена дитина, пошкоджені будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

Через ворожі обстріли пошкоджені два багатоквартирні будинки та автомобілі. Також в одній із будівель виникла пожежа, яку вже ліквідували.

"В місті Павлоград внаслідок нічної атаки загинув чоловік та постраждала чотирнадцятирічна дівчина", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури уточнили, що жертвою російських терористів став 38-річний чоловік.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російські війська обстріляли місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, загинув чоловік, поранення дістали шестеро людей.

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