Російські БпЛА атакували Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина
У неділю вночі, 27 квітня, російські війська били по Павлограду на Дніпропетровщині ударними дронами. Внаслідок атаки є жертва та поранена дитина, пошкоджені будинки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.
Через ворожі обстріли пошкоджені два багатоквартирні будинки та автомобілі. Також в одній із будівель виникла пожежа, яку вже ліквідували.
"В місті Павлоград внаслідок нічної атаки загинув чоловік та постраждала чотирнадцятирічна дівчина", – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури уточнили, що жертвою російських терористів став 38-річний чоловік.
Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російські війська обстріляли місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, загинув чоловік, поранення дістали шестеро людей.