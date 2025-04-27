Окупанти скинули ФАБи на Купʼянськ: є жертва та 4 поранених

фото: Харківська обласна прокуратура

Вчора, 26 квітня, окупанти двічі атакували Купʼянськ і передмістя авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще четверо мирних жителів постраждали

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 21:30 окупанти вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий авіабомбами "ФАБ-500".

Через авіаційний удар пошкоджені понад 10 приватних житлових будинків, спалахнула пожежа. 60-річні чоловік і жінка дістали поранення й опіки. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

"Близько 22:00 ворог здійснив авіаудар по м. Купʼянськ. Влучання по житловому сектору. Пошкоджено понад 15 домоволодінь. Загинув 88-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес", – йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами. Внаслідок загинув чоловік та поранена дитина, пошкоджені будинки.