Через російські бомбардування Донеччини 4 цивільних загинули і 17 поранені
У суботу, 26 квітня, російські окупаційні війська завдали 3 077 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей, ще 17 цивільних постраждали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Родинське, Сіверськ, селища Новоекономічне, Олексієво-Дружківка, села Дробишеве, Зоря, Іванопілля, Криворіжжя, Никонорівка, Нововодяне та Сергіївка.
"Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів, з них 40 — житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби:
- У Новоекономічному росіяни вбили людину, ще чотирьох поранили. Пошкоджені два автомобілі.
- По Костянтинівці окупанти завдали 10 ударів, з них девять авіаударів — вбили двох цивільних осіб, ще сімох поранили. Руйнувань зазнали два багатоквартирних та 20 приватних будинків, адмінбудівля, п'ять транспортних засобів, шість нежитлових приміщень.
- На Зорю ворог скинув три авіабомби "КАБ-250" — загинула людина, ще одна травмувалась, пошкоджено 11 осель.
- У Никонорівці армія РФ ударом FPV-дрону поранила чотирьох цивільних осіб, пошкодила автомобіль.
- Внаслідок артилерійського обстрілу травмована людина в Сіверську, зруйнований приватний будинок.
- У Сергіївці Покровського району внаслідок авіаудару бомбою "КАБ-250" пошкоджено магазин, медзаклад, будинок культури, нежитлові приміщення.
- По Родинському вдарили три ворожих дрони — постраждали приватний будинок, об’єкт інфраструктури, автомобіль.
- На Олексієво-Дружківку ворог скинув три бомби "КАБ-250" — пошкодив оселю, підприємство, автомобіль.
- У селі Дробишеве внаслідок обстрілу із РСЗВ "Смерч" руйнувань зазнали два приватних будинки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вчора росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє місцевих мешканців отримали тяжкі поранення.