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11 апреля 2025, 17:20

В Харьковской области будут судить мужчину, который занимался коллаборационной деятельностью в Изюмском районе

11 апреля 2025, 17:20
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фото: freepik.com
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Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, занимавшегося коллаборационной деятельностью в Изюмском районе Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

В должности злоумышленник состоял с июня по октябрь 2022 года. Он нанимал на работу работников при оккупационных властях, собирал и формировал списки местных жителей, которые передавал оккупационным силам рф. Кроме того, мужчина организовывал прием от оккупационных сил рф пищевых продуктов, топлива, денежных средств, в качестве "гуманитарной помощи" для местного населения и обеспечивал их распределение.

Накануне освобождения города Изюм сбежал вместе с оккупационными войсками России на неподконтрольную ВСУ территорию.

За коллаборационную деятельность мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Харьковской области осудили предателя, который сотрудничал с оккупационными властями в Купянске.

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