На Харківщині засудили зрадника, який співпрацював з окупаційною владою в Куп’янську

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Поліцейські Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури вручили обвинувальний акт 54-річному чоловікові, який під час окупації міста добровільно співпрацював з представниками незаконної влади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що під час окупації Куп’янська він обійняв посаду "виконуючого обов’язки спеціаліста сектору СЕС" у так званій "військово-цивільній адміністрації Куп’янського району". Виконуючи службові обов’язки, чоловік видавав довідки відповідно до стандартів держави-агресора, зокрема, документи про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам для закладів освіти, відпочинку та оздоровлення дітей.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову.