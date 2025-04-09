05:55  09 квітня
У Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного ножем хулігана
04:20  09 квітня
Перед Великоднем дорожчає борошно: скільки платитимуть українці за кілограм
08:30  09 квітня
Мати знайшла на горищі в зашморгу: на Одещині повісилася 15-річна дитина
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2025, 10:52

На Харківщині засудили зрадника, який співпрацював з окупаційною владою в Куп’янську

09 квітня 2025, 10:52
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури вручили обвинувальний акт 54-річному чоловікові, який під час окупації міста добровільно співпрацював з представниками незаконної влади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що під час окупації Куп’янська він обійняв посаду "виконуючого обов’язки спеціаліста сектору СЕС" у так званій "військово-цивільній адміністрації Куп’янського району". Виконуючи службові обов’язки, чоловік видавав довідки відповідно до стандартів держави-агресора, зокрема, документи про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам для закладів освіти, відпочинку та оздоровлення дітей.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Куп'янськ колаборант окупація суд
Три роки за ґратами: у Харкові засудили ухилянта
09 квітня 2025, 00:15
На Харківщині окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги: постраждала жінка
08 квітня 2025, 19:09
На Харківщині поліція продовжує евакуацію жителів з небезпечних територій
08 квітня 2025, 10:35
Всі новини »
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
У Пекіні відреагували на новини про полонених китайських солдатів в Україні
09 квітня 2025, 12:27
На Тернопільщині 6-річний хлопчик вибіг на дорогу і потрапив під колеса авто
09 квітня 2025, 12:06
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
09 квітня 2025, 12:03
У застосунку Армія+ запустили сервіс для одруження військових поза чергою: інструкція
09 квітня 2025, 12:00
Сирський заявив про наступ на Сумську та Харківську області
09 квітня 2025, 11:53
В Оболонському районі столиці чоловік знайшов гранату
09 квітня 2025, 11:43
Готували теракти проти місцевих депутатів: на Хмельниччині затримали агентів ФСБ
09 квітня 2025, 11:27
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 9 квітня
09 квітня 2025, 11:00
У Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік
09 квітня 2025, 10:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Всі блоги »