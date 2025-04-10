У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з БпЛА на цивільного
Сьогодні вранці, 10 квітня, російські окупанти атакували БпЛА мешканця селища Антонівка Херсонського району. Пенсіонера ушпиталили до медзакладу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники атакували жителя Антонівки близько 09:40.
"Через скидання вибухівки 77-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.
Наразі медики надають постраждалому херсонцю необхідну допомогу.
Нагадаємо, в Херсонській області протягом 9 квітня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
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