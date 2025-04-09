Росіяни обстріляли з артилерії Купʼянськ: поранений чоловік
В середу, 9 квітня, близько 9:20 російські військові здійснили артилерійський обстріл Купʼянська на Харківщині
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У місті пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення.
Внаслідок ворожої атаки отримав поранення 64-річний чоловік. Постраждалого доставили до лікарні.
Нагадаємо, вдень 9 квітня російські окупанти обстріляли прифронтову громаду в Запорізькій області. Пошкоджені будинки та авто.
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