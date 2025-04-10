На Харьковщине во время проведения полевых работ подорвался аграрий

иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины

Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, в селе Гонтаревка Чугуевского района. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует RegioNews.

Известно, что во время проведения полевых работ по взрывоопасному предмету подорвался работник местного сельскохозяйственного предприятия. В тяжелом состоянии 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в Николаевской области во время работы в поле взорвался трактор.