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На Харківщині чоловік загинув внаслідок атаки ворожими дронами. Відомо, що він приїхав до населеного пункту, щоб вивезти товариша

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

63-річний чоловік приїхав у місто Вовчанськ. Він прибув туди, щоб забрати свого товариша, який не пересувається самостійно. Проте все обернулось трагедією.

Вранці, 8 квітня, чоловік прибув до населеного пункту, але потрапив під атаку ворожих FPV-дронів та отримав тяжкі поранення. На жаль, він помер у кареті "швидкої допомоги".

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі попрощались з 15-річними підлітками, яких вбила Росія. Хлопець і дівчина були парою. В день трагедії вони пішли на побачення після школи, але коли вони тримались за руки - сталась балістична атака РФ.