Їхав рятувати друга: на Харківщині росіяни вбили чоловіка дроном
На Харківщині чоловік загинув внаслідок атаки ворожими дронами. Відомо, що він приїхав до населеного пункту, щоб вивезти товариша
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
63-річний чоловік приїхав у місто Вовчанськ. Він прибув туди, щоб забрати свого товариша, який не пересувається самостійно. Проте все обернулось трагедією.
Вранці, 8 квітня, чоловік прибув до населеного пункту, але потрапив під атаку ворожих FPV-дронів та отримав тяжкі поранення. На жаль, він помер у кареті "швидкої допомоги".
Нагадаємо, раніше в Кривому Розі попрощались з 15-річними підлітками, яких вбила Росія. Хлопець і дівчина були парою. В день трагедії вони пішли на побачення після школи, але коли вони тримались за руки - сталась балістична атака РФ.