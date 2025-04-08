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08 апреля 2025, 19:10

Ехал спасать друга: на Харьковщине россияне убили мужчину дроном

08 апреля 2025, 19:10
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Иллюстративное фото
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В Харьковской области мужчина погиб в результате атаки вражескими дронами. Известно, что он приехал в населенный пункт, чтобы вывезти товарища

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

63-летний мужчина приехал в город Волчанск. Он прибыл туда, чтобы забрать своего товарища, не передвигающегося самостоятельно. Однако все обернулось трагедией.

Утром, 8 апреля, мужчина прибыл в населенный пункт, но попал под атаку вражеских FPV-дронов и получил тяжелые ранения. К сожалению, он скончался в карете скорой помощи.

Напомним, ранее в Кривом Роге простились с 15-летними подростками, которых убила Россия. Юноша и парень были парой. В день трагедии они пошли на свидание после школы, но когда они держались за руки – произошла баллистическая атака РФ.

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