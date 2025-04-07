Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі
Росіяни продовжують атакувати Дніпропетровщину. Внаслідок атаки двоє жінок та двоє чоловіків постраждали
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, протягом дня 7 квітня російські війська знову атакували Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Росіяни завдавали удари дронами та артилерією.
Внаслідок атаки ворога постраждало двоє чоловіків та двоє жінок. Також пошкоджені інфраструктура, кілька підприємств, офісна будівля, храм. Понівечені 2 приватні будинки, вантажівка.
Нагадаємо, 6 квітня росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув 63-річний чоловік.
Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів КостянтинівкиВсі новини »
07 квітня 2025, 15:59Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла, серед них 9 – діти
05 квітня 2025, 00:36"Всі російські обіцянки закінчуються ракетами": президент Зеленський відреагував на теракт у Кривому Розі
04 квітня 2025, 21:55
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 19:35Пускали лише перевірених: у Харкові працював незаконний покер-клуб
07 квітня 2025, 19:20У Києві чоловік посварився з перехожим та влаштував стрілянину
07 квітня 2025, 18:55У Запоріжжі чоловіки зробили з гаража наркотичну лабораторію
07 квітня 2025, 18:35Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів
07 квітня 2025, 17:35Медики намагаються врятувати 4-річного хлопчика, пораненого внаслідок удару по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 17:05У низці населених пунктів Харківщини змінюють порядок виплати пенсій Укрпоштою: що треба знати
07 квітня 2025, 16:50Житель Харкова шпигував за ЗСУ та передавав дані ворогу
07 квітня 2025, 16:32У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон
07 квітня 2025, 16:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні