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07 квітня 2025, 21:25

Тримались за руки, а тепер поховали разом: у Кривому Розі попрощались з підлітками, яких вбила Росія

07 квітня 2025, 21:25
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Фото: ТРК "Рудана" Кривий Ріг
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У Кривому Розі попрощались з 15-річними школярами, які загинули внаслідок атаки росіян 4 квітня. Вони були на побаченні після уроків, коли вдарила ворожа ракета

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У Кривому Розі попрощались з 15-річними Данилом та Аліною. Підлітки загинули 4 квітня внаслідок російського обстрілу. Вони були закоханою парою. В день трагедії вони зустрілись на побачення після школи.

Данило навчався у 93-й гімназії, а Аліна – у 113-й. Обидва були єдиними дітьми у своїх сім’ях. Тамара Євдокимова, в.о. директора 113-ї гімназії, згадує, що Аліна була дуже світла та гарна дитина, яка любила все, що пов'язано з красою та музикою.

У момент удару вони тримались за руки поблизу дитячого майданчика. Тепер юних закоханих поховали разом.

"Мій син Данило був дуже світлою людиною. Є і буде. На жаль, з Аліночкою ми познайомились тільки сьогодні. Але, знаючи свого сина, скажу: "Аліно, ти в надійних руках". Діти, ви завжди з нами", - сказав тато хлопчика.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія балістичною ракетою атакувала житловий район Кривого Рогу. Внаслідок атаки ворога загинуло 20 людей. З них - 9 діти. Також стало відомо, що вже 8 квітня Рада безпеки ООН збереться на термінове засідання щодо цього теракту.

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