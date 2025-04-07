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07 квітня 2025, 20:35

На Харківщині російський дрон атакував поліцейських

07 квітня 2025, 20:35
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Фото: Нацполіція
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На Харківщині дрон атакував правоохоронців, коли вони були в патрулі. Медики надають їм допомогу

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

7 квітня росіяни атакували наряд поліції. Це сталось, коли наряд сектору реагування патрульної поліції здійснював патрулювання Вовчанської громади. У селищі Білий Колодязь FPV-дрон почав переслідувати службовий автомобіль правоохоронців.

Правоохоронці, на щастя, встигли зорієнтуватися та вистрибнули з авто. Боєприпас влучив у землю. Поліцейські отримали контузію. Лікарі надають їм допомогу.

Нагадаємо, що 7 квітня росіяни також атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронів. Внаслідок атаки постраждало двоє жінок та двоє чоловіків.

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