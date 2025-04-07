На Харківщині російський дрон атакував поліцейських
На Харківщині дрон атакував правоохоронців, коли вони були в патрулі. Медики надають їм допомогу
Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.
7 квітня росіяни атакували наряд поліції. Це сталось, коли наряд сектору реагування патрульної поліції здійснював патрулювання Вовчанської громади. У селищі Білий Колодязь FPV-дрон почав переслідувати службовий автомобіль правоохоронців.
Правоохоронці, на щастя, встигли зорієнтуватися та вистрибнули з авто. Боєприпас влучив у землю. Поліцейські отримали контузію. Лікарі надають їм допомогу.
Нагадаємо, що 7 квітня росіяни також атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронів. Внаслідок атаки постраждало двоє жінок та двоє чоловіків.
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