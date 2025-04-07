Сумщина під вогнем: за ніч і ранок — 42 обстріли, 102 вибухи
Уночі та зранку росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи
Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що окупанти обстріляли 7 громад.
Так, у Краснопільській громаді зафіксовано:
- мінометні обстріли (6 вибухів),
- скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи),
- удар FPV-дроном (1 вибух),
- авіаудари КАБ (18 вибухів).
Пошкоджено 1 господарську споруду.
Миропільська громада: удар FPV-дроном (4 вибухи), авіаудари КАБ (2 вибухи).
Шалигинська громада: артилерійські обстріли (8 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), мінометні удари (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Білопільська громада: три міни скинуті росіянами.
Свеська громада: обстріли РСЗВ (10 вибухів).
Юнаківська громада: артобстріли (17 вибухів), авіаудар КАБ (3 вибухи).
Новослобідська громада: обстріли РСЗВ (10 вибухів).
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців.