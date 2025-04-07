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07 квітня 2025, 08:49

Сумщина під вогнем: за ніч і ранок — 42 обстріли, 102 вибухи

07 квітня 2025, 08:49
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Уночі та зранку росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи

Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти обстріляли 7 громад.

Так, у Краснопільській громаді зафіксовано:

  • мінометні обстріли (6 вибухів),
  • скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи),
  • удар FPV-дроном (1 вибух),
  • авіаудари КАБ (18 вибухів).

Пошкоджено 1 господарську споруду.

Миропільська громада: удар FPV-дроном (4 вибухи), авіаудари КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: артилерійські обстріли (8 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), мінометні удари (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: три міни скинуті росіянами.

Свеська громада: обстріли РСЗВ (10 вибухів).

Юнаківська громада: артобстріли (17 вибухів), авіаудар КАБ (3 вибухи).

Новослобідська громада: обстріли РСЗВ (10 вибухів).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців.

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