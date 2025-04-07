Оккупанты уничтожили КАБом дом под Харьковом: правоохранители показали последствия авиаудара
Сегодня утром российская авиация атаковала село Токаревка Вторая Харьковского района. В результате вражеского авиаудара погиб мужчина, пострадали две женщины
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, оккупанты ударили авиабомбами по Токаревке Второй около 05:40. Попадания были по частному жилищному сектору.
"Полностью разрушен дом. Погиб 48-летний мужчина. Две женщины в возрасте 75 и 51 лет подверглись острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.
По фактам совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, утром 7 апреля оккупанты атаковали КАБом село Токаревка Вторая Харьковского района. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали двое гражданских.