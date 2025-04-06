РФ завдала авіаудару по Куп’янську, є постраждалі

фото: ДСНС

Росіяни скинули авіабомби на житлові квартали Куп’янська в Харківській області. Внаслідок авіаудару постраждали двоє людей: 67-річний чоловік і 78-річна жінка

Як передає RegioNews, про це повідомила 6 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок влучання авіабомби в 9-поверхівку загорілися шість балконів і чотири квартири житлового будинку, загальною площею 100 кв.м. За іншою адресою горів житловий будинок та надвірні забудови на площі 200 кв.м. Також пошкоджені приватні й багатоповерхові житлові будинки", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що до ліквідації наслідків масованого авіаудару залучалися рятувальники і медики ДСНС.

Нагадаємо, на Харківщині вантажівка підірвалась на вибухівці: важко поранений водій.