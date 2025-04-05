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05 квітня 2025, 11:51

На Харківщині вантажівка підірвалась на вибухівці: важко поранений водій

05 квітня 2025, 11:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подія трапилася у суботу, 5 квітня, на околиці міста Балаклія Ізюмського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Рухаючись ґрунтовою дорогою на краю лісу, водій вантажівки Iveco Daily наїхав на невідому вибухівку.

Внаслідок вибуху автомобіль пошкоджено, а 39-річний водій отримав важкі поранення.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині поліцейський автомобіль підірвався на протипіхотній міні.

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