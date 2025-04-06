РФ нанесла авиаудар по Купянску, есть пострадавшие

фото: ГСЧС

Россияне сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска в Харьковской области. В результате авиаудара пострадали два человека: 67-летний мужчина и 78-летняя женщина

Как передает RegioNews, об этом сообщила 6 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате попадания авиабомбы в 9-этажку загорелись шесть балконов и четыре квартиры жилого дома общей площадью 100 кв.м. По другому адресу горел жилой дом и дворовые застройки на площади 200 кв. Также повреждены частные и многоэтажные жилые дома", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий массированного авиаудара привлекались спасатели и медики ГСЧС.

Напомним, на Харьковщине грузовик взорвался на взрывчатке: тяжело ранен водитель.