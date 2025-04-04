Смертельное ДТП в Харькове: есть погибшие
В Харькове столкнулись мотоциклист и автомобиль. В результате ДТП два человека погибли
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Авария произошла 4 апреля на проспекте Героев Харькова. 33-летний водитель мотоцикла проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Поэтому он столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. 44-летняя пассажирка автомобиля была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее во Львовской области водитель сбил женщину с семилетней дочерью. В результате аварии пострадавших госпитализировали.
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