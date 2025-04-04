Фото: Нацполиция

В Харькове столкнулись мотоциклист и автомобиль. В результате ДТП два человека погибли

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 4 апреля на проспекте Героев Харькова. 33-летний водитель мотоцикла проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Поэтому он столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. 44-летняя пассажирка автомобиля была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее во Львовской области водитель сбил женщину с семилетней дочерью. В результате аварии пострадавших госпитализировали.