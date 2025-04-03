Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 3 квітня, близько 15:00 на автодорозі по вулиці Кільцевий шлях в місті Харків. 35-річний водій JEEP Cherokee зіткнувся з Renault, за кермом якого був 72-річний чоловік. Внаслідок аварії 72-річний водій загинув на місці. Також його пасажир (хлопчик близько 12 років) в тяжкому стані був госпіталізований.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Водій збив жінку, яка переходила дорогу з 5-річним сином. Хлопчик знаходиться в лікарні у важкому стані. Його мати, на жаль, померла від травм.