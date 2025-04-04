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04 квітня 2025, 18:05

Внаслідок ударів дронами по Харкову загинули 5 людей, понад 30 постраждали

04 квітня 2025, 18:05
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фото: Національна поліція
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Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину росіян у Харкові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня армія РФ атакувала Харків ударними безпілотниками типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено житлові будинки, автомобілі, зайнялися пожежі. Зруйновано під'їзд будинку.

З-під завалів рятувальники деблокували чотири тіла. Вранці квітня в лікарні помер 88-річний чоловік, якого у тяжкому стані госпіталізували після обстрілу.

Різні травми та стрес отримали 34 постраждалих, один чоловік сьогодні помер у лікарні. Серед поранених - троє дітей.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харківській області розмінували понад 70 гектарів територій.

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