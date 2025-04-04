Внаслідок ударів дронами по Харкову загинули 5 людей, понад 30 постраждали
Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину росіян у Харкові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Нагадаємо, що ввечері 3 квітня армія РФ атакувала Харків ударними безпілотниками типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено житлові будинки, автомобілі, зайнялися пожежі. Зруйновано під'їзд будинку.
З-під завалів рятувальники деблокували чотири тіла. Вранці квітня в лікарні помер 88-річний чоловік, якого у тяжкому стані госпіталізували після обстрілу.
Різні травми та стрес отримали 34 постраждалих, один чоловік сьогодні помер у лікарні. Серед поранених - троє дітей.
За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Харківській області розмінували понад 70 гектарів територій.