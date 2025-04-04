В результате ударов дронами по Харькову погибли 5 человек, более 30 пострадали
Полиция задокументировала последствия военного преступления россиян в Харькове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.
Напомним, что вечером 3 апреля армия РФ атаковала Харьков ударными беспилотниками типа Герань-2. В результате обстрела БпЛА повреждены жилые дома, автомобили, загорелись пожары. Разрушен подъезд дома.
Из-под завалов спасатели деблокировали четыре тела. Утром апреля в больнице скончался 88-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали после обстрела.
Разные травмы и стресс получили 34 пострадавших, один человек сегодня скончался в больнице. Среди раненых – трое детей.
По факту военного преступления начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области разминировали более 70 гектаров территорий.