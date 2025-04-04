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04 апреля 2025, 16:05

Завышали цены на топливо в прифронтовом районе: правоохранители разоблачили "бизнесменов"

04 апреля 2025, 16:05
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Правоохранители разоблачили КП, которое в Купянском районе увеличивало стоимость топлива. Это было сделано с помощью сделок с ООО

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2021 году коммунальное предприятие в Купянском районе провело открытые торги по закупке бензина и дизельного топлива. Впоследствии избрали ООО и заключили договор. Однако дополнительные сделки увеличили цену бензина на 33%, а дизельного топлива – на 21%.

"Заключение указанных дополнительных соглашений противоречит нормам законодательства, в частности ч. 4 ст. 41 Закона Украины "О публичных закупках". Установлено, что для изменения цены ответчикам предоставлялись справки Харьковской торгово-промышленной палаты, которые никоим образом не подтверждают колебания цены в сторону увеличения, а лишь отмечают среднюю рыночную стоимость за товар.

Напомним, ранее в столице разоблачили хищения по закупке "скорых". Предприниматели сделали так, что они могли поставлять запасные части для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам, а сверхприбыль выводить на свои счета. Злоумышленники "заработали" более 6 миллионов гривен.

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