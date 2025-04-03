В Харьковской области разминировали более 70 гектаров территорий

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 72 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 1328 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации властей, с 27 марта по 2 апреля возведенные пиротехнические подразделения обследовали:

свыше 37 га сельхозугодий;

более 2 км линий электропередач;

более 4 км участков автомобильных дорог;

более 2 км газопроводов;

один объект;

разминировали 34 домовладения.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 11 536 абонентов.

"В течение 2 апреля пиротехнические подразделения разминировали более 14 гектаров территорий, более 5 га сельскохозяйственных угодий, более 200 метров линий электропередач, 700 метров участков автомобильных дорог, более 300 метров газопроводов, а также разминировали 1 объект и 4 домовладения. Выявлены и обезврежены 365 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах обязательно сообщайте по телефонам: 101 и 102.

Напомним, накануне житель Харьковской области нашел в лесу неизвестный взрывной предмет. Он принес его домой и разрубил топором. Устройство сдетонировало, а мужчина получил ранения.