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03 апреля 2025, 22:00

В Харьковской области разминировали более 70 гектаров территорий

03 апреля 2025, 22:00
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 72 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 1328 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации властей, с 27 марта по 2 апреля возведенные пиротехнические подразделения обследовали:

  • свыше 37 га сельхозугодий;

  • более 2 км линий электропередач;

  • более 4 км участков автомобильных дорог;

  • более 2 км газопроводов;

  • один объект;

  • разминировали 34 домовладения.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 11 536 абонентов.

"В течение 2 апреля пиротехнические подразделения разминировали более 14 гектаров территорий, более 5 га сельскохозяйственных угодий, более 200 метров линий электропередач, 700 метров участков автомобильных дорог, более 300 метров газопроводов, а также разминировали 1 объект и 4 домовладения. Выявлены и обезврежены 365 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах обязательно сообщайте по телефонам: 101 и 102.

Напомним, накануне житель Харьковской области нашел в лесу неизвестный взрывной предмет. Он принес его домой и разрубил топором. Устройство сдетонировало, а мужчина получил ранения.

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