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Смертоносний безпілотник знайшли на околицях прифронтової зони, де ситуація залишається напруженою через постійні обстріли

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Бойову частину безпілотника виявили нерозірваним в одному з районів ведення бойових дій.

"Спеціалісти працювали в умовах постійної небезпеки, адже снаряд знаходився на території, що часто потрапляє під атаки з боку російських військ. Проте в результаті відточених та злагоджених дій поліцейських, бойову частину безпілотника вдалося знищити в найкоротший термін", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині в полі знайшли та знищили російську авіабомбу ФАБ-250.