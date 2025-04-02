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02 квітня 2025, 07:16

Заміновані території Київщини: ДСНС назвала три найнебезпечніші райони

02 квітня 2025, 07:16
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ілюстративне фото: Sipa via AP
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На сьогодні небезпечними щодо замінування залишаються три райони Київської області: Вишгородський, Броварський та Бучанський

Про це повідомив заступник начальника загону з організації реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Київській області Віталій Фареник під час телемарафону, повідомляє RegioNews.

За його словами, робота з розмінування ведеться активно.Проте цей процес може тривати роками, адже постійно надходять нові повідомлення про підозрілі об'єкти.

"На сьогодні це розмінування є активним. Унаслідок окупації Київської області ще є замінованими, наприклад, Бучанський, Вишгородський і Броварський райони – це найбільш небезпечні райони. Ця робота продовжується", – сказав Фареник.

Він зазначив, що навіть зараз знаходять вибухонебезпечні предмети, зокрема й ті, що залишилися ще з часів Другої світової війни, що потребує тривалих зусиль для повного розчищення території.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни сапери ДСНС й та Нацполіції очистили від мін та інших вибухонебезпечних предметів понад 2400 квадратних кілометрів території України.

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Київська область ДСНС розмінування війна вибухонебезпечні предмети міна
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