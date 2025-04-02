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02 квітня 2025, 20:32

Удар по багатоповерхівці в Харкові: в ДСНС показали наслідки атаки росіян

02 квітня 2025, 20:32
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Фото: прокуратура
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Російський дрон влучив у квартиру на 8 поверсі багатоповерхівки. Госпіталізували пенсіонерку та 10-річного хлопчика

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

О 16:07 в середу, 2 квітня, російський безпілотник поцілив у 16-поверховий житловий будинок в Київському районі міста. Влучання було в квартиру на 8 поверсі.

Поранення отримали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. Їх госпіталізували до лікарні.

Попередньо, для удару росіяни використали безпілотник "Молнія".

"Пожежі не було. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Задіяні також підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтери", - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, також 2 квітня росіяни атакували Кривий Ріг. В ОВА повідомляли про влучання в підприємство. Постраждало 14 людей. На жаль, чотири людини загинуло. Президент України Зеленський наголосив, що те, що роблять росіяни, - це терор, і потрібно, щоб весь світ тиснув на РФ для завершення війни.

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