Росіяни поцілили по Херсону: троє поранених
У понеділок, 31 березня, близько восьмої ранку російська армія завдала дронового удару по Дніпровському району Херсона
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували неподалік магазину.
У 43-річної жінки діагностували легкі поранення: вибухову травму та ушкодження спини.
Стан 44-річного чоловіка медики оцінюють як стабільно тяжкий. У нього — вибухова травма, поранення руки та тулуба.
Ще один постраждалий – 61-річний сімейний лікар. Його шпиталізували до відділення хірургії у тяжкому стані з вибуховою травмою, пораненням грудної клітини та руки.
Постраждалі самостійно звернулися до лікарні. Нині медики надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, 31 березня російські загарбники завдали удару по машині в селі Бургунка Бериславського району. Внаслідок ворожої атаки постраждала мирна жителька.