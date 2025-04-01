Працівник ТЦК із Одещини може сісти на 5 років через хабар

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Одеські поліцейські завершили розслідування справи військовослужбовця РТЦК та СП, який за грошову винагороду допомагав чоловікам уникати мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 29-річний фігурант обіцяв клієнтам "послугу" з видалення їхніх даних з бази розшуку. Одному клієнту з Одеси така "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, – удвічі дорожче.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК під час отримання ним грошей.

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових.