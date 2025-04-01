Працівник ТЦК із Одещини може сісти на 5 років через хабар
Одеські поліцейські завершили розслідування справи військовослужбовця РТЦК та СП, який за грошову винагороду допомагав чоловікам уникати мобілізації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що 29-річний фігурант обіцяв клієнтам "послугу" з видалення їхніх даних з бази розшуку. Одному клієнту з Одеси така "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, – удвічі дорожче.
Правоохоронці затримали працівника ТЦК під час отримання ним грошей.
Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових.