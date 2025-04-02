На Харьковщине мужчина получил 3 года тюрьмы за уклонение от мобилизации
В Харькове 37-летний житель поселка Купянск-Узловой признан виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
Как установило следствие, в августе 2024 года житель Купянщины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Впоследствии он получил повестку о призыве военной службы во время мобилизации, но решил проигнорировать ее.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд принял решение о назначении фигуранту наказания в виде трех лет тюрьмы.
Напомним, в Житомирской области 52-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.
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