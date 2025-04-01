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Правоохранители продолжают расследовать военные преступления россиян. На этот раз сообщили о подозрении трем оккупантам, похитившим ветерана АТО

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным. Во время оккупации Изюмского района в апреле 2022 вооруженные захватчики ворвались в дом жителя села Иванчуковка. Они провели обыск, требуя выдать огнестрельное оружие и символику. Затем они похитили мужчину и увезли его в неизвестном направлении.

Потерпевший – бывший участник АТО, находившийся в российском плену. В 2023 году его тело было возвращено в Украину во время репатриации.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны 26-летний командир автомобильного отделения воинской части №52562 (26-й танковый полк) и 39-летний командир взвода воинской части №54096; 37-летний заместитель командира взвода той же воинской части РФ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее индентифицировали российского военного, участвовавшего в пытках жителя Мелитопольщины. Как выяснило следствие, россияне похитили мужчину и жестоко его избивали. В частности, его пытали током, пытаясь склонить к сотрудничеству.