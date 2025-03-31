На Харківщині судитимуть лісника, через якого незаконно вирубали дерев на 1 млн гривень

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру лісничому Чемужівського лісництва, через бездіяльність якого «чорні» лісоруби знищили майже 100 дерев твердих порід загальною вартістю майже 1 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, лісничий недбало виконував свої посадові обов’язки та не контролював ситуацію на підзвітних йому ділянках. Це дало змогу невідомим особам незаконно зрубати цінні дерева.

Лісничого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області викрили колаборантку, яка збудувала "кар'єру" в окупантів.