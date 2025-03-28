На Харківщині ворожий дрон влучив у КамАЗ
У Харківській області внаслідок влучання FPV-дрона в КамАЗ поранено водія
Про це повідомила обласна поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що під час проведення польових робіт неподалік села в Золочівській громаді ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль КамАЗ.
Внаслідок удару постраждав водій транспортного засобу. 64-річного чоловіка госпіталізували.
Нагадаємо, російські загарбники сьогодні зранку атакували місто Куп'янськ Харківської області. Постраждали троє цивільних.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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