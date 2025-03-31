Удар по Купянску: в прокуратуре показали последствия
Россияне в очередной раз атаковали Купянск. В результате атаки два человека получили ранения
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Россияне обстреляли жилой квартал Купянска 31 марта, около 11:15. В результате атаки врага 63-летний мужчина и 35-летняя женщина получили ранения. Предварительно россияне атаковали город из реактивной системы залпового огня.
"Несмотря на сложные условия безопасности, прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ", - отмечают правоохранители.
Напомним, ранее в ОВА сообщали об ударе по пятиэтажке в Купянске в ночь на 30 марта. Спасатели искали людей под завалами. В частности, на месте инцидента загорелся автомобиль.