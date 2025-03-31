Харків під атакою дронів: за ніч прогриміло шість вибухів

ілюстративне фото: Діана Руда

У ніч проти 31 березня Харків зазнав чергової атаки російських безпілотників. У місті уже пролунав шостий вибух

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, всі влучання ворожих безпілотників у Київському районі міста.

"На місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", – повідомив міський голова.

Перше влучання сталося близько другої ночі. Тоді БПЛА атакував цивільне підприємство. А о 4.49 місцева влада повідомила про нове влучання.

Нагадаємо, у неділю, 30 березня, ворожа армія вдарила керованою авіабомбою по центру Куп’янська на Харківщині. Постраждали щонайменше чотири людини.