Харків під атакою дронів: за ніч прогриміло шість вибухів
У ніч проти 31 березня Харків зазнав чергової атаки російських безпілотників. У місті уже пролунав шостий вибух
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, всі влучання ворожих безпілотників у Київському районі міста.
"На місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", – повідомив міський голова.
Перше влучання сталося близько другої ночі. Тоді БПЛА атакував цивільне підприємство. А о 4.49 місцева влада повідомила про нове влучання.
Нагадаємо, у неділю, 30 березня, ворожа армія вдарила керованою авіабомбою по центру Куп’янська на Харківщині. Постраждали щонайменше чотири людини.
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