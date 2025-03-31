Харьков под атакой дронов: за ночь прогремело шесть взрывов

Иллюстративное фото: Диана Руда

В ночь на 31 марта Харьков подвергся очередной атаке российских беспилотников. В городе уже раздался шестой взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, все попадания вражеских беспилотников в Киевском районе города.

"На месте ударов значительный пожар, поврежденные остекления и фасад детского заведения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто", – сообщил городской голова.

Первое попадание произошло около двух ночи. Тогда БПЛА атаковал гражданское предприятие. А в 4.49 местные власти сообщили о новом попадании.

Напомним, вечером 29 марта российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Харьков. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города. Есть жертвы и десятки раненых, среди которых пятеро детей от 5 до 17 лет.

В воскресенье, 30 марта, вражеская армия ударила управляемой авиабомбой по центру Купянска на Харьковщине, есть пострадавшие.