На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранен 75-летний мужчина
Войска РФ обстреляли поселок Боровая Изюмского района Харьковской области, раненый мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, ранение получил 75-летний мужчина.
"Российские войска обстреляли поселок Борова из реактивной системы залпового огня. В результате атаки вспыхнул пожар на площади 100 кв. м. Также поврежден частный дом", – написал Синегубов.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.
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