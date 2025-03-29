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29 марта 2025, 17:04

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранен 75-летний мужчина

29 марта 2025, 17:04
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фото: Telegram/Олег Синегубов
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Войска РФ обстреляли поселок Боровая Изюмского района Харьковской области, раненый мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, ранение получил 75-летний мужчина.

"Российские войска обстреляли поселок Борова из реактивной системы залпового огня. В результате атаки вспыхнул пожар на площади 100 кв. м. Также поврежден частный дом", – написал Синегубов.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.

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