Фото: СБУ

Жителя Харківщини затримали за підозрою у вбивстві. Відомо, що він був п'яним, коли вбив свою односельчанку

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали жителя Харківської області, який зарізав знайому. Відомо, що він у п'яному стані прийшов в гості до 74-річної односельчанки. Там він розповідав жінці про свої проблеми і просив пригостити його алкоголем. Коли вона відмовила - він вирішив вбити її та обікрасти.

Чоловік схопив ніж та завдав ним більше 10 ударів по тілу літньої знайомої. Потерпіла впала та почала стікати кровʼю. Після цього він взяв пояс від халату, обхопив ним шию жінки та потягнув її до кухні. Від отриманих тілесних ушкоджень та сильної кровотечі потерпіла померла на місці.

Коли жінка вже була мертва - він вкрав старенькі телефони та 600 гривень. Чоловік сів на велосипед та поїхав у напрямку Дніпропетровської області. Проте там його оперативно затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше жителя Київщини засудили до довічного за вбивство 10-річної дівчинки.