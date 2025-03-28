01:50  28 березня
Не хотів служити після смерті дружини: на Житомирщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
03:35  28 березня
Під яким номером виступить Україна на Євробаченні: результати жеребкування
16:09  28 березня
У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих
UA | RU
UA | RU
28 березня 2025, 15:07

Не пригостила алкоголем: житель Харківщини вбив пенсіонерку і вкрав її 600 гривень

28 березня 2025, 15:07
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Жителя Харківщини затримали за підозрою у вбивстві. Відомо, що він був п'яним, коли вбив свою односельчанку

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали жителя Харківської області, який зарізав знайому. Відомо, що він у п'яному стані прийшов в гості до 74-річної односельчанки. Там він розповідав жінці про свої проблеми і просив пригостити його алкоголем. Коли вона відмовила - він вирішив вбити її та обікрасти.

Чоловік схопив ніж та завдав ним більше 10 ударів по тілу літньої знайомої. Потерпіла впала та почала стікати кровʼю. Після цього він взяв пояс від халату, обхопив ним шию жінки та потягнув її до кухні. Від отриманих тілесних ушкоджень та сильної кровотечі потерпіла померла на місці.

Коли жінка вже була мертва - він вкрав старенькі телефони та 600 гривень. Чоловік сів на велосипед та поїхав у напрямку Дніпропетровської області. Проте там його оперативно затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше жителя Київщини засудили до довічного за вбивство 10-річної дівчинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство
Житель Донеччини до смерті забив свою сестру
28 березня 2025, 04:30
Заважали звуки ремонту: житель Харківщини вбив одного сусіда і травмував іншого
27 березня 2025, 16:59
У Львові чоловік вбив свого собаку битою
27 березня 2025, 02:03
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих
28 березня 2025, 16:09
Небезпечні знахідки: киянин під час прогулянки натрапив на гранату
28 березня 2025, 15:56
Російський агент планував вбивство військових на Чернігівщині
28 березня 2025, 15:48
На Одещині водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка
28 березня 2025, 15:29
На Харківщині ворожий дрон влучив у КамАЗ
28 березня 2025, 15:27
Як Путін планує вводити управління ООН в Україні?
28 березня 2025, 15:15
На Рівненщині з пневматичної зброї стріляли у дитину
28 березня 2025, 14:54
Росіяни обстріляли Донеччину: рятувальники сім годин гасили пожежі
28 березня 2025, 14:36
Поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві: в чому причина
28 березня 2025, 14:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »