В Харьковской области мужчина расстрелял двух братьев

фото: Национальная полиция

В результате происшествия 52-летний мужчина погиб на месте, а его 57-летний брат получил огнестрельные ранения головы, шеи и грудной клетки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением. Правоохранители установили, что 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с рабочими, выполнявшими строительные работы на крыше жилого дома. Во время конфликта он взял ружье и открыл огонь в сторону строителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрельцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области из-за российского дрона два человека получили ранения.