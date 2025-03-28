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28 березня 2025, 05:05

На Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА

28 березня 2025, 05:05
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фото: ДПСУ
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Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівних ударів по позиціях російських окупантів у Харківській області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Загарбників ліквідували українські дрони.

"На Харківщині уражено ворожий блокпост — окупанти розлетілися хто куди. Непереливки було й операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші пілоти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Харківщині полк "Ахіллес" знищив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів.

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