На Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА
Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівних ударів по позиціях російських окупантів у Харківській області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Загарбників ліквідували українські дрони.
"На Харківщині уражено ворожий блокпост — окупанти розлетілися хто куди. Непереливки було й операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші пілоти", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Харківщині полк "Ахіллес" знищив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів.
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