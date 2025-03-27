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Россияне продолжают ежедневно атаковать Харьковскую область. В этот раз сообщалось, что российский дрон взорвался рядом с автомобилем

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харьковской области 27 марта российский дрон попал рядом с гражданским автомобилем. В результате получили ранения двое мужчин в возрасте 58 и 39 лет. В состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - сообщили правоохранители.

Напомним, что вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Харькова. В результате атаки врага сообщали о четырех очагах возгорания, разрушения и повреждения зданий. Самый большой пожар площадью 2500 кв. метров произошло в производственном здании.