Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Куп'янському напрямку
На Куп'янському напрямку прикордонники знищили малі штурмові групи окупантів: 12 ліквідованих та 15 поранених піхотинців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
"Результативна робота операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Харківщині протягом трьох тижнів", - йдеться у повідомленні.
Загалом знищено 4 укриття ворога, 12 окупантів, ще 15 поранено. Уражено пункт управління БпЛА та збито FPV-дрон противника, який ніс шипи для скиду на дороги.
Нагадаємо, в результаті масованої атаки російських безпілотників на Харків є поранені.
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