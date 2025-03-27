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27 березня 2025, 09:29

Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Куп'янському напрямку

27 березня 2025, 09:29
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фото: ДПСУ
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На Куп'янському напрямку прикордонники знищили малі штурмові групи окупантів: 12 ліквідованих та 15 поранених піхотинців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

"Результативна робота операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Харківщині протягом трьох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Загалом знищено 4 укриття ворога, 12 окупантів, ще 15 поранено. Уражено пункт управління БпЛА та збито FPV-дрон противника, який ніс шипи для скиду на дороги.

Нагадаємо, в результаті масованої атаки російських безпілотників на Харків є поранені.

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