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27 марта 2025, 09:29

Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков на Купянском направлении

27 марта 2025, 09:29
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фото: ГПСУ
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На Купянском направлении пограничники уничтожили малые штурмовые группы окупантов: 12 ликвидированных и 15 раненых пехотинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Результативная работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Харьковской области в течение трех недель", - говорится в сообщении.

Всего уничтожено 4 укрытия врага, 12 окупантов, еще 15 ранены. Поражен пункт управления БпЛА и сбит FPV-дрон противника, который нес шипы для сброса на дороги.

Напомним, в результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков ранены.

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