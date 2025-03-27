Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков на Купянском направлении
На Купянском направлении пограничники уничтожили малые штурмовые группы окупантов: 12 ликвидированных и 15 раненых пехотинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Результативная работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Харьковской области в течение трех недель", - говорится в сообщении.
Всего уничтожено 4 укрытия врага, 12 окупантов, еще 15 ранены. Поражен пункт управления БпЛА и сбит FPV-дрон противника, который нес шипы для сброса на дороги.
Напомним, в результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков ранены.
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